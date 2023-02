VIDEO – Spezia-Napoli 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Napoli, anticipo mattutino della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RIPRESA DILAGANTE – Spezia-Napoli 0-3 nell’anticipo mattutino della ventunesima giornata di Serie A. Lo Spezia regge un tempo, poi non ce la fa a tenere l’urto della capolista. Il Napoli rischia un minimo in avvio, con una conclusione di Kevin Agudelo deviata che per poco non finisce sotto la traversa. Per il resto il primo tempo è tranquillo con poche occasioni. Dopo l’intervallo Luciano Spalletti mette Matteo Politano: sul calcio d’inizio lancio per lui e Arkadiusz Reca tocca il pallone in maniera scellerata con la mano. Rigore inevitabile ed evidentissimo, ad appena nove secondi dall’inizio della ripresa. Dal dischetto segna Khvicha Kvaratskhelia al 47′. Anche il raddoppio del Napoli è un’oscenità dello Spezia: pallone alzato a campanile da un difensore, Victor Osimhen anticipa Bartlomiej Dragowski e lo frega di testa. Cinque minuti dopo (73′) ennesimo orrore difensivo, Mattia Caldara regala palla a Kvaratskhelia che serve a Osimhen il più facile dei tap-in. Il Napoli conferma il +13 sull’Inter.

Video con gli highlights di Spezia-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.