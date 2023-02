Morace: «Inter, se avessi avuto un Lautaro Martinez così all’inizio chissà…»

Morace parla nel post-partita di Inter-Milan. L’allenatrice, ospite di “La Domenica Sportiva”, dice la sua sul momento di Lautaro Martinez (vedi intervista) e di altri nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Rai 2.

REAZIONE – Carolina Morace valuta il buon momento di Lautaro Martinez. Così, l’allenatrice, nel post partita di Inter-Milan su Rai 2: «Il fatto che Julián Álvarez gli sia passato davanti durante il Mondiale gli ha fatto scattare qualcosa come reazione di orgoglio. Se Lautaro Martinez fosse stato in queste condizioni anche all’inizio della stagione chissà come sarebbe andata per l’Inter. Simone Inzaghi dice che non ricorda un’altra prestazione così dell’Inter? Basta guardare a qualche settimana fa in Supercoppa italiana contro il Milan. Federico Dimarco e Matteo Darmian, su quelle fasce, i due più in forma dell’Inter».