VIDEO – Fiorentina-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Bologna, posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



COLPO ESTERNO – Fiorentina-Bologna 1-2 nel posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A. C’è anche il Bologna nella corsa per i posti Europa, vince ancora fuori casa e si porta a -1 dal settimo posto. Dopo dieci minuti miracolo di Pietro Terracciano su Jerdy Schouten e salvataggio sulla linea di Luka Jovic su Stefan Posch, ma poi Antonin Barak tocca in maniera maldestra di mano. Il VAR, dopo aver verificato come non fosse gol, dà rigore e trasforma Riccardo Orsolini al 14′. Cinque minuti e la Fiorentina pareggia, con un tiro sporco di Nicolas Gonzalez corretto in rete da Riccardo Saponara. Al 35′ potrebbe fare un gol spettacolare in rovesciata ma colpisce la traversa, sulla ribattuta di testa Gonzalez trova la parata di Lukasz Skorupski. Per la terza volta nelle ultime quattro giornate il Bologna vince con gol di Stefan Posch: dopo Udinese e Spezia punisce anche i viola, al 47′ di testa su calcio d’angolo. Orsolini potrebbe fare tris in campo aperto, spreca ma non dà problemi ai suoi. Con l’ultima occasione una rovesciata di Gonzalez facilmente parata da Skorupski.

Video con gli highlights di Fiorentina-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.