Lautaro Martinez: «Inter, dal 1′ con cuore e testa! Il capitano si vede in ogni partita»

Lautaro Martinez parla dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan (vedi pagelle). L’attaccante interviene ai microfoni di Rai 2 nella trasmissione “La Domenica Sportiva”.

ORGOGLIO – Lautaro Martinez parla nel post partita di Inter-Milan. L’attaccante ai microfoni di Rai 2: «Come sto dopo la vittoria della Coppa del Mondo? È un momento speciale, il regalo più bello della mia carriera. Sono molto contento e entusiasmato di continuare vincere. Cerco di trasmetterlo ai compagni e all’Inter. Contento di essere il capitano? Io dico sempre che il capitano si vede in ogni partite e non quando ha la fascia al braccio. Oggi la sto portando io per mancanza degli altri, ma sono contento di questo e devo continuare a lavorare. Il nostro obiettivo? Recuperare punti, però il Napoli li deve perdere, altrimenti è difficile. Dobbiamo essere tra le prime quattro e oggi siamo secondi in classifica. Stiamo giocando anche un bel calcio e questo è merito del lavoro. Il fatto di aver vinto sicuramente ti aiuta tanto e ti dà tantissima fiducia. Se mi manca Lukaku? Con Romelu l’anno che abbiamo vinto scudetto abbiamo fatto un ottimo lavoro. Gli infortuni lo hanno rallentato, ma adesso si sta mettendo in forma. Partita dopo partita faremo ogni volta meglio. È un giocatore importante. Il Milan non ha giocato? L’Inter lo ha costretto a questo. Dal primo minuti siamo scesi in campo con voglia, testa e cuore giusto. Abbiamo comandato il gioco dall’inizio alla fine. Abbiamo perso dei punti importanti che ci hanno rallentato ora facciamo corsa su di noi. Il mio futuro? Oggi ti rispondo che do tutto per l’Inter e cerco sempre di dare il massimo. Portare la fascia da capitano è un orgoglio perché la gente mi vuole tanto bene e cerco sempre di dimostrare che ci tengo». Così termina Lautaro Martinez.