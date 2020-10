VIDEO – Spezia-Fiorentina 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Diego Farias Spezia-Fiorentina

Spezia-Fiorentina, match della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.



IN RIMONTA – Spezia-Fiorentina 2-2 nella quarta giornata di Serie A. La Fiorentina pensa di averla vinta in avvio, lo Spezia non si dà per battuto e strappa un punto. Avvio sprint dei viola, che colpiscono due volte in quattro minuti. Al 3′ corner da sinistra e stacca indisturbato capitan German Pezzella, per il vantaggio ospite. Poi tocca agli esterni: Pol Lirola va via sulla fascia destra, il suo cross basso attraversa tutta l’area di rigore e pesca dalla parte opposta Cristiano Biraghi, che trova il pertugio giusto col sinistro. Al 39′ lo Spezia rientra in partita grazie a un regalo di Martin Caceres, che svirgola un lancio nel nulla e rimette in gioco Daniele Verde, altrimenti in offside, che entra in area e dimezza lo svantaggio. Nella ripresa entra Diego Farias, che su altro errore della difesa viola non sfrutta l’assist di M’Bala Nzola e calcia alto. Il brasiliano però si riscatta a un quarto d’ora dal termine, quando su pallone vagante in area controlla e di destro becca il palo lontano. E per la Fiorentina è un’altra rimonta subita. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.