VIDEO – Torino-Cagliari 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Andrea Belotti Torino-Cagliari

Torino-Cagliari, match della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SBLOCCATI – Torino-Cagliari 2-3 nella quarta giornata di Serie A. La sfida fra due squadre ancora a zero vittorie stagionali se l’aggiudica il Cagliari, contro il suo ex Marco Giampaolo già contestato. Il gol a freddo è però del Torino: tre minuti e Alessio Cragno travolge Sasa Lukic in uscita, per un rigore solare che trasforma Andrea Belotti. Pareggio quasi immediato, al 12′ con una mischia in area da corner risolta da Joao Pedro su tocco di Sebastian Walukiewicz. Il brasiliano, già a segno prima della sosta, era stato cercato con forza dal Torino nello scorso mercato. Al 19′ il sorpasso si è subito concretizzato: cross basso di Nahitan Nandez dalla destra, controlla Giovanni Simeone e con un destro quasi sotto la traversa manda il Cagliari avanti. Il Torino è più o meno quasi tutto Belotti: il capitano pareggia al 49′. Su cross dalla destra la palla rimbalza in area, e lui di sinistro punisce l’indecisione della difesa sarda. Il Cagliari però fa sua la gara al 78′: altro cross di Nandez, Salvatore Sirigu non trattiene e Simeone tocca da due passi. Per l’argentino è doppietta ed è il gol decisivo. Cragno poi si riscatta nel finale, respingendo una splendida rovesciata del solito Belotti. Torino unica squadra ancora a zero punti in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.