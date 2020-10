VIDEO – Udinese-Parma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Samir Udinese-Parma

Udinese-Parma, posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



LA PRIMA VOLTA – Udinese-Parma 3-2 nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Primi punti e primi gol in stagione per l’Udinese, che si regala così una settimana tranquilla. Il Parma, decimato da ben sette positivi al Coronavirus, riesce addirittura ad andare avanti al 26′, con un destro da fuori di Hernani deviato dal connazionale Samir. Dura però appena due minuti la gioia gialloblù: è proprio lo sfortunato responsabile dello 0-1 a pareggiare, di testa su calcio d’angolo. Regala poi il 2-1 il Parma al 52′, con un retropassaggio suicida di Jasmin Kurtic che lancia Roberto Pereyra, il cui cross (peraltro per nessuno) finisce addosso a Simone Iacoponi e costa un autogol. A venti minuti dal termine nuovo pareggio: stavolta a segnare è Yann Karamoh e in maniera pulita, dal limite dell’area piccola su cross da sinistra. L’ultima parola è comunque dell’Udinese, quand il subentrato Ignacio Pussetto di destro dai venti metri lascia immobile Luigi Sepe. L’argentino celebra al meglio il ritorno dal Watford, colpendo all’88’. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.