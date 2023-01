VIDEO – Serie A, top 5 assist 16ª giornata: in testa Dimarco in Inter-Napoli

Il canale YouTube della Serie A ha pubblicato un video con i migliori assist della 16ª giornata che vede in testa quello di Federico Dimarco per Edin Dzeko in Inter-Napoli.

Fonte: YouTube Serie A