FOTO – Acerbi, la dedica a Vialli: «Conservo tutto nel cuore. Grazie per…»

Acerbi condivide sui social una toccante dedica in memoria di Vialli. La notizia della scomparsa dell’ex calciatore e Capo Delegazione della Nazionale ha turbato l’intero calcio italiano.

INSEGNAMENTI – Francesco Acerbi pubblica sul proprio profilo Instagram uno scatto insieme a Gianluca Valli. A seguire, una dedica emozionante rivolta all’ex calciatore e Capo Delegazione della Nazionale italiana, scomparso nella mattinata di oggi. Il difensore nerazzurro scrive sui social: «Sei stato come un compagno di squadra, eri semplicemente un grande. Grazie per la passione che sei stato in grado di trasmettermi, per gli insegnamenti che ci hai dato e ringrazio di averti conosciuto. Potrei andare avanti a ricordarti con tutte le tue qualità ma le conservo nel mio cuore perché tutti sanno che Uomo eri e mi limito a dirti che siamo stati Campioni d’Europa insieme. Ciao Gianlu».