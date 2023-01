Allegri: «Scudetto? Il Napoli rimane favorito anche dopo la sconfitta con l’Inter»

Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Udinese. Il tecnico bianconero si è soffermato anche sulle possibilità di vittoria dello scudetto, parlando delle rivali Napoli e Inter (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore juventino.

PROSPETTIVE – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Monza. Così si è pronunciato l’allenatore juventino sulle rivali in campionato: «Le prospettive in ottica scudetto non cambiano. Il Napoli rimane in netto vantaggio, ha fatto una prima sconfitta ma rimangono i favoriti».