FOTO – Anche Barella omaggia Gianluca Vialli: «Ci mancherai»

Giornata triste per il mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli. Tanti giocatori hanno deciso di ricordarlo, e tra questi c’è anche Nicolò Barella

OMAGGIO – Nicolò Barella ha deciso di ricordare il compianto Gianluca Vialli con una storia sul proprio profilo Instagram, accompagnata da una frase: «Per sentirmi realizzato mi basterebbe essere, per qualcuno, quello che tu sei stato per noi in questi anni. Ciao Gianlu, ci mancherai».

Ecco la storia pubblicata sul profilo Instagram dal giocatore nerazzurro.