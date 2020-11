VIDEO – Roma-Fiorentina 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Fiorentina, posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



ANCORA PEDRO – Roma-Fiorentina 2-0 nel posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A. La Roma torna alla vittoria e si avvicina alle zone alte della classifica. Buon inizio della Fiorentina, ma basta un rinvio del portiere Antonio Mirante al 12′ per mandare in porta Leonardo Spinazzola, che sfrutta un rimpallo e col destro conclude sul primo palo. Diventa rapidamente un monologo giallorosso, con Bartlomiej Dragowski che già dal primo tempo evita più volte il raddoppio. Ce la fa sino al 70′, quando Henrikh Mkhitaryan serve un grande assist a Pedro che da due passi non può sbagliare. Ancora a segno lo spagnolo, acquisto più che azzeccato e subito a suo agio in Italia. Tutto in discesa per la Roma, che chiude anche in superiorità numerica. A una manciata di minuti dal 90′ Lucas Martinez Quarta, alla prima da titolare in Serie A, entra malissimo a centrocampo su Edin Dzeko, prendendosi un inevitabile cartellino rosso. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.