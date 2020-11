VIDEO – Torino-Lazio 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Torino-Lazio, match della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



UN’ALTRA RIMONTA ALL’ULTIMO – Torino-Lazio 3-4 nella sesta giornata di Serie A. Come l’anno scorso a Cagliari la Lazio ribalta il risultato nel recupero e vince al 98′ con un gol di Felipe Caicedo. Dopo un quarto d’ora biancocelesti in vantaggio, con assist di Patric per il destro di Andreas Pereira, al suo primo gol in Serie A. Immediato il pareggio del Torino, con un colpo di testa di Gleison Bremer su angolo da sinistra al 19′. Un fallo di Andreas Pereira su Andrea Belotti porta a un rigore, discusso, che lo stesso capitano trasforma centralmente: 2-1 al 24′. Sergej Milinkovic-Savic pareggia su punizione al 49′, con grande complicità di Salvatore Sirigu battuto sul suo palo. Poco dopo Simone Verdi prende il palo a porta vuota, mentre Belotti esce per infortunio. Un erroraccio difensivo regala a Sasa Lukic la palla del 3-2, il Torino va avanti e si illude di poter prendere la prima vittoria in campionato, essendo all’87’. Ma a inizio recupero Nicolas Nkoulou “para” un tiro di Ciro Immobile: rigore dopo lungo consulto VAR, che il centravanti mette in rete al 95′. E sull’ultimo pallone Caicedo sfrutta una dormita della difesa del Torino per far vincere la Lazio. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.