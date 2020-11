VIDEO – Spezia-Juventus 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Cristiano Ronaldo Spezia-Juventus

Spezia-Juventus, match della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.



IL RIENTRO COL POKER – Spezia-Juventus 1-4 nella sesta giornata di Serie A. La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo e pure i tre punti in campionato. Come al solito Alvaro Morata ha a che fare con il fuorigioco: su gran palla per Weston McKennie l’americano serve la punta, che segna a porta vuota. L’assistente alza la bandierina, ma lo spagnolo è in linea e lo 0-1 è convalidato. Male però la Juventus quando concede il pari allo Spezia, con Tommaso Pobega al 32′ libero di calciare dentro l’area. Serve quindi CR7, che subentra a uno spento Paulo Dybala. Tre minuti dopo il suo ingresso in campo e il portoghese colpisce subito: su filtrante salta il portiere e mette dentro a porta vuota, 1-2 al 59′. Un’azione personale di Adrien Rabiot, che da sinistra si accentra e batte a rete sul primo palo, vale il tris della Juventus. Lo Spezia sparisce dal campo, a un quarto d’ora dal termine rigore per fallo di Paolo Bartolomei su Federico Chiesa che Cristiano Ronaldo trasforma, doppietta. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.