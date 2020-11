VIDEO – Napoli-Sassuolo 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Grégoire Defrel Sassuolo-Crotone

Napoli-Sassuolo, posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



GRANDE IMPRESA – Napoli-Sassuolo 0-2 nel posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A. Il Sassuolo tiene il passo del Milan ed è secondo da solo a -2 dalla vetta. I neroverdi, senza gli indisponibili Domenico Berardi, Francesco Caputo e Filip Djuricic, riescono lo stesso a trionfare a Napoli. Gli azzurri si vedono omaggiati di una chance incredibile, con rinvio di Andrea Consigli addosso a Victor Osimhen che però centra in pieno il portiere in tuffo. È un Napoli che spreca tanto, e concede pure. In chiusura di primo tempo c’è un contatto sospetto in area, non giudicato da rigore, ma al 59′ l’arbitro Maurizio Mariani viene richiamato al VAR per un pestone di Giovanni Di Lorenzo su Giacomo Raspadori. A trasformare il rigore è Manuel Locatelli, per il vantaggio ospite. Dries Mertens si divora il pari, calciando di destro a lato da ottima posizione. Nel quinto minuto di recupero gran contropiede di Maxime Lopez, che scherza la difesa partenopea e firma lo 0-2. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.