VIDEO – Parma-Inter, ultimo precedente in Emilia: decide Lautaro Martinez

Manca sempre meno alla sfida di domani sera, quando alle ore 21.45 arriverà il fischio d’inizio di Parma-Inter. Una partita che i nerazzurri sono chiamati a vincere per riscattare il deludente pareggio in casa contro il Sassuolo. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre allo stadio Tardini, con il trionfo nerazzurro grazie a Lautaro Martinez.

VITTORIA IMPORTANTE – Con i nerazzurri in piena corsa per la qualificazione in Champions League, il 9 febbraio 2019 va in scena Parma-Inter allo stadio Ennio Tardini, ultimo precedente fra le due squadre giocato in Emilia prima della sfida in programma domani sera. A decidere il match e a regalare tre punti che si riveleranno fondamentali a fine campionato per la squadra dell’allora Luciano Spalletti, è Lautaro Martinez, che entrato in campo nel finale al posto di Joao Mario, dopo soli due minuti trova la rete dello 0-1 decisivo. Proprio l’argentino domani sarà – insieme a Romelu Lukaku – l’uomo decisivo per guidare l’attacco e cercare di riscattare i nerazzurri dopo il deludente pareggio di mercoledì contro il Sassuolo a San Siro. In vista della partita in programma domani sera, di seguito gli highlights della partita dello scorso campionato.

