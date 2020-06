Hakimi-Inter, c’è la data per la chiusura! OK...

Hakimi-Inter, c’è la data per la chiusura! OK del Real Madrid – AP

Hakimi, salvo ribaltoni, la prossima settimana sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, annuncia quando si chiuderà l’affare con il Real Madrid.

IN DEFINIZIONE – Nel pomeriggio si è parlato di una conference call fra Inter e Real Madrid per definire il trasferimento di Achraf Hakimi (vedi articolo), ormai ex giocatore del Borussia Dortmund. La riunione, stando a quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo account Twitter, non fa altro che ribadire come il trasferimento sia in chiusura: “Hakimi-Inter, chiusura entro lunedì! Eventuali ritardi sarebbero minimi. E poi le visite. Cifre straconfermate: quaranta milioni di euro più cinque (di bonus, ndr), il Real Madrid ha dato l’OK”.