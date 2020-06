CondÃ²: “Nainggolan come Icardi? Mistero. All’Inter servirebbe, futuro…”

Condò: “Nainggolan come Icardi? Mistero. All’Inter servirebbe, futuro…”

Paolo Condò, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha parlato di Radja Nainggolan nel prepartita di Cagliari-Torino (il belga partirà da titolare), chiedendosi quale possa essere il suo futuro all’Inter.

FUTURO INCERTO – Radja Nainggolan torna in campo questa sera in Cagliari-Torino dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus prima e all’infortunio poi. Proprio del giocatore e del suo futuro ha parlato Paolo Condò nel prepartita della sfida, il cui calcio d’inizio è previsto tra pochi istanti: «Il fatto che anche Nainggolan abbia ricevuto lo stesso trattamento di Mauro Icardi la scorsa estate mi è sempre stato misterioso. Ora mi chiedo cosa succederà, visto che Giulini ha reso chiaro come il suo sia stato solo un anno dal momento che il Cagliari non ha i mezzi economici per trattenerlo. Secondo me all’Inter servirebbe, certo non è lo stesso tipo di giocatore come Vidal, ma dal momento in cui lo hai voluto con determinazione, Nainggolan è un giocatore che ha alcune di quelle caratteristiche. Ora vedremo cosa farà in questo finale di stagione con i rossoblu».