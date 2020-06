Nainggolan rientra dopo lo stop: il belga titolare in Cagliari-Torino

Subito in campo Radja Nainggolan dopo l’infortunio: questa sera alle 19.30, infatti, il centrocampista belga in prestito dall’Inter prenderà posto a centrocampo in occasione di Cagliari-Torino.

DI NUOVO IN CAMPO – Torna a giocare Radja Nainggolan, dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus prima e l’infortunio poi. Non appena recuperato, il tecnico dei sardi Walter Zenga ha deciso di puntare subito su di lui inserendolo nella formazione titolare di Cagliari-Torino. Entrambe le squadre arrivano da due rispettive vittorie contro SPAL e Udinese e questa sera sarà proprio una buona occasione per il centrocampista in prestito dall’Inter per mettersi in mostra e cercare, insieme ai compagni, di rilanciare la squadra del capoluogo sardo.