Joao Mario, 90′ in campo nella vittoria della Lokomotiv Mosca a Kazan

Novanta minuti in campo per Joao Mario nella vittoria della sua Lokomotiv Mosca contro il Rubin Kazan: partita giocata come esterno offensivo sinistro per il giocatore in prestito dall’Inter e che, con ogni probabilità, rientrerà a Milano alla fine della stagione in Russia.

FUORI ALLA FINE – Partenza da titolare e sostituzione al 90′ per Joao Mario nella vittoria della sua Lokomotiv Mosca per 0-2 in trasferta contro il Rubin Kazan. A decidere la partita sono state due reti di Miranchuk. Il centrocampista portoghese, in prestito dall’Inter, è stato schierato in campo come esterno offensivo sinistro nel tridente alle spalle dell’unica punta Eder, ma non è riuscito a trovare nessun gol o assist.