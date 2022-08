VIDEO – Lukaku ritrova San Siro: vi ricordate l’ultimo gol con l’Inter?

Romelu Lukaku torna a indossare la maglia dell’Inter a San Siro, quindici mesi dopo l’ultima volta. Rivediamo l’ultimo gol nerazzurro del belga tra le mura di casa.

RIMEDIARE – Quattordici mesi e ventisette giorni. Questo l’intervallo di tempo che separa Romelu Lukaku dall’ultima partita a San Siro con la maglia dell’Inter. Oggi contro lo Spezia (calcio d’inizio alle 20.45) Big Rom ritroverà il “suo” stadio, quello che lo ha visto diventare re. E l’ultima volta fu una giornata davvero speciale, ancora impressa nella mente di tifosi e giocatori. Era il 23 maggio 2021, l’Inter disputava l’ultima partita stagionale contro l’Udinese, in attesa della festa Scudetto al fischio finale. I nerazzurri si imposero con un comodo 5-1, e l’ultima rete fu firmata proprio da Lukaku, sebbene non fu certo la sua migliore. Dopo un triangolo offensivo con Matias Vecino e Alexis Sanchez, il cileno piazza un cross dal lato sinistro dell’area che si schianta sul palo interno. La palla torna quindi indietro ma impatta sul petto di Lukaku, appostato proprio sulla linea di porta, e si infila in rete inesorabilmente. Stasera il numero 90 proverà a riannodare il filo con quel gol, ma nell’attesa possiamo rivederlo qui, al minuto 2:51:

Video-highlights di Inter-Udinese (5-1), dal canale ufficiale del club nerazzurro