Skriniar-Inter, presto discorsi sul rinnovo. Dal PSG gioco al ribasso – TS

Milan Skriniar è stato tolto dal mercato. Secondo Tuttosport, presto inizieranno le trattative per il rinnovo con l’Inter. Sfumato l’interesse del PSG che ha fatto, sino all’ultimo, gioco al ribasso

RINNOVO – Milan Skriniar resta all’Inter, per la gioia dei tifosi nerazzurri e di Simone Inzaghi. A nulla è valsa l’ultima offerta del PSG, rimasto fermo su una valutazione di 53 milioni + 7 di bonus. Troppo pochi per far vacillare il club nerazzurro: i transalpini, spiega Tuttosport, hanno giocato al ribasso sperando di chiudere l’affare a cifre vantaggiose. Adesso il difensore slovacco e l’Inter si siederanno ad un tavolo per iniziare a parlare di rinnovo: i nerazzurri adesso vogliono blindare lo slovacco e proporranno un adeguamento in linea con gli ingaggi top della rosa (6.-6,5 milioni, ndr).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna