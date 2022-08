Mihashi: «Inter grande club, seguivo la squadra grazie a Nagatomo!»

Mana Mihashi è uno dei nuovi volti delle Inter Women, e anche la prima calciatrice Giapponese dell’Inter. Di seguito l’intervista al Matchday Programme di questa settimana (vedi QUI).

PRIMA GIAPPONESE – Mana Mihashi esprime tutta la sua emozione per la nuova esperienza in nerazzurro: «L’Inter è un grande Club, quando Yuto Nagatomo giocava qui lo seguivo ed è anche per lui che volevo giocare in questa squadra, è stato importante per me. Milano mi ricorda molto Osaka, la mia città in Giappone, è grande, bella e piena di gente. A 15 anni sono venuta a giocare in Italia per tre settimane e ho deciso dopo quell’esperienza che sarei tornata qui».