Lukaku ritrova un San Siro gremito! Ultima volta fu serata magica – TS

Romelu Lukaku sarà in campo questa sera in Inter-Spezia. Il belga torna a giocare di fronte ad un San Siro gremito a più di due anni dall’ultima volta

RECORD – L’attesa sta per finire. Questa sera Romelu Lukaku tornerà a calcare il campo di San Siro in un match ufficiale con i tifosi. Il belga, fra le mura amiche, spiega Tuttosport, ha giocato 46 partite di cui solo 18 però con il pubblico. L’ultima disputata con i tifosi davanti risale al 9 febbraio 2020 ed ha un sapore dolcissimo per il belga: si tratta del derby vinto in rimonta contro il Milan. Quella sera il belga mise la parola fine al match con il gol del definitivo 2-4 al 93′. Questa sera proverà a ripetersi e segnare al suo nuovo debutto di fronte ai tifosi nerazzurri: con una rete Lukaku andrebbe a pari merito con Ibrahimovic nella classifica all-time dei marcatori dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini