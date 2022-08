Klinsmann: «Contro lo Spezia il primo gol con Inter! Ricordo altri due gol»

Jurgen Klinsmann ricorda la rete segnata in Inter-Spezia. Si giocava allo Stadio Brianteo di Monza a causa dei lavori di San Siro per Italia ’90. Poi altre curiosità svelate nel Matchday Programme di questa settimana (vedi QUI), dopo l’intervista a Kristjan Asllani.

TRE GOL – Jurgen Klinsmann a proposito di Inter-Spezia, ricorda il suo primo gol segnato in Coppa Italia: «Ricordo benissimo il gol che ho segnato contro lo Spezia, il primo gol è sempre speciale. L’azione si è sviluppata con un bellissimo cross di Andy Brehme, come ne ha fatti tanti, poi dopo che ho colpito la palla e l’ho vista entrare in porta ricordo la gioia nell’esultare davanti ai tifosi. Per bellezza se devo sceglierne uno dico quello contro l’Atalanta, è stata una rete spettacolare in mezza rovesciata su cross di Aldo Serena. Per importanza, invece, al primo posto metto quello contro l’Aston Villa. Di quell’Inter ho tanti ricordi, da Trapattoni a cui sono molto legato e che poi ho avuto come allenatore anche al Bayern Monaco ai compagni. In allenamento uno dei più difficili da sfidare era Riccardo Ferri, fisicamente era una roccia».