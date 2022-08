Inter-Spezia si annuncia gara fisica: i liguri primeggiano in A per corsa

L’Inter contro lo Spezia dovrà mettere in conto di dover lottare sul piano della corsa. Gli uomini di Gotti infatti sono al top delle statistiche sui km percorsi.

AL TOP NELLA CORSA – Lo Spezia nella prima giornata della Serie A 2022-2023 ha dimostrato una condizione fisica forse unica. Magari è un fatto dovuto alle circostanze, ma i numeri dicono che nessuno ha corso quanto gli uomini di Gotti. Sia a livello collettivo che come picchi indiviudali.

PRIMA CONTRO QUARTA – I dati sono chiari. Lo Spezia contro l’Empoli ha corso per un totale di 114,447 km. Un dato cospicuo di suo, che diventa unico dopo la prima giornata. La seconda squadra per corsa, il Monza, arriva infatti a 112,629. L’Inter non ha fatto male ed infatti è quarta con 110,899. La terza non a caso è il Lecce. I nerazzurri possono quindi aspettarsi un confronto simile a quello visto nella prima giornata. Con attenzione particolare a due singoli.

BATTAGLIA A CENTROCAMPO – Lo Spezia ha due elementi tra i migliori singoli per km percorsi. In seconda posizione si trova Simone Bastoni con 12,153 km nella prima partita e alla settima Bourabia con 11,674. Due centrocampisti, pronti a dare filo da torcere a maratoneti nerazzurri come Barella e Brozovic. L’Inter insomma è avvisata: a San Siro ci sarà da sudare.