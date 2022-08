Lukaku a San Siro per riprendere da dove si era fermato: ultimo gol in casa

Quella di domani contro lo Spezia sarà una partita sicuramente non banale per Romelu Lukaku. Il belga potrà infatti riabbracciare i tifosi dopo il suo ritorno all’Inter. A San Siro, inoltre, potrà riprendere da dove si era fermato con il suo ultimo gol in nerazzurro prima dell’addio direzione Chelsea.

DA SAN SIRO A SAN SIRO – L’ultimo gol con la maglia dell’Inter prima di lasciare la squadra per unirsi al Chelsea, Romelu Lukaku lo aveva proprio segnato a San Siro. In una giornata speciale. Ovvero quel 5-1 rifilato all’Udinese nell’ultima giornata del campionato 2020-2021, a cui seguì la premiazione dei Campioni d’Italia. La rete del belga fu proprio quella che chiuse le marcature (lato Inter) e arrivò al minuto 71. Proprio da lì dovrà riprendere già nella gara di domani in casa contro lo Spezia. L’attaccante numero 90 troverà il tutto esaurito e potrà ripresentarsi ai suoi tifosi nel migliore dei modi. Come se lo scorso anno potesse essere cancellato e diventare soltanto un lontano ricordo. Come se Lukaku non avesse mai lasciato San Siro e i suoi tifosi.