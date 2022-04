VIDEO – Inzaghi felice: «Inter, manca ancora una partita! Sappiamo che…»

Inzaghi è stato di parola. Alla vigilia ha parlato di Derby di Milano da vincere dopo le prime tre delusioni stagionali e così è stato. L’allenatore nerazzurro, protagonista in conferenza stampa al termine di Inter-Milan di Coppa Italia, ribadisce che è importante separare il campionato dalla coppa. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Inzaghi

DOPPIO TROFEO – La conferenza stampa di Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni complete) dopo Inter-Milan non può ignorare gli obiettivi nerazzurri. L’Inter è l’unica squadra milanese ancora in corsa sia per la Coppa Italia sia per lo Scudetto in Serie A, ma Inzaghi chiede di non confondere le due competizioni. Prima bisogna giocare la finale di Roma contro la vincente di Juventus-Fiorentina in coppa. E nel frattempo l’Inter avrà già giocato quattro delle ultime sei partite di campionato, dove il Milan è momentaneamente in vetta… Un passo alla volta. E anche un trofeo alla volta, dopo la Supercoppa Italiana di gennaio.

