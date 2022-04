FOTO – Adriano ringrazia i tifosi dell’Inter: «Felice di stare con voi!»

Adriano presente ieri per Inter-Milan semifinale di Coppa Italia, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti i suoi tifosi dell’Inter presenti a San Siro.

PRESENTE A SAN SIRO – Adriano ieri è tornato in Italia, precisamente a Milano, per assistere a Inter-Milan semifinale di Coppa Italia, dove ha visto trionfare la sua ex squadra per 3-0 contro i rossoneri. L’imperatore attraverso i social ha ringraziato tutti i nerazzurri: «Inter, felice di stare con voi! Grazie».

Due immagini che ritraggono Adriano che ringrazia San Siro e in particolare i tifosi dell’Inter.