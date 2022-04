FOTO – Bastoni muro difensivo con Skriniar: «Clean Sheet by the Inter!»

Bastoni esulta dopo Inter-Milan 3-0 e la conquista della finale di Coppa Italia 2021-22. Il calciatore sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae con il compagno di reparto, Milan Skriniar, dopo la vittoria.

MURO DIFENSIVO – Alessandro Bastoni si gode la vittoria in Inter-Milan e la conquista della finale di Coppa Italia. Il difensore italiano il giorno dopo la partita sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo con il compagno di reparto, Milan Skriniar. Questo il messaggio: «Clean Sheet by the Inter! Wall».

Di seguito il post pubblicato da Alessandro Bastoni dopo la vittoria ai danni del Milan.