VIDEO – Inzaghi e Mkhitaryan in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter

Simone Inzaghi questa mattina in conferenza stampa ha presentato insieme ad Henrikh Mkhitaryan la sfida in programma domani alle 20:00 a Riyadh valida per la Supercoppa Italiana. Il tecnico e il giocatore nerazzurro hanno ribadito in coro l’importanza di questa partita. Il centrocampista armeno in particolare ha ribadito la sua volontà di voler continuare a dare il suo contributo alla squadra e di poter vincere il suo primo trofeo con il club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]