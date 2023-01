Mkhitaryan: «Milan-Inter, nessun favorito. Voglio aiutare la squadra!»

Henrikh Mkhitaryan ha appena concluso la sua conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter di Supercoppa Italiana insieme al tecnico Simone Inzaghi (QUI il testuale). Il centrocampista nerazzurro ha ribadito l’importanza della partita soffermandosi a parlare soprattutto del suo impiego all’età di 33 anni, e della voglia di continuare a dare il suo contributo in nerazzurro.

Come arriva la squadra?

Siamo arrivati domenica, abbiamo ancora oggi per prepararci. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma daremo tutto per vincere domani, così come abbiamo fatto col Napoli e qualche mese fa col Barcellona. Affrontiamo una squadra forte, ma dobbiamo fare di tutto per vincere la partita.

Come ti senti a giocare così tante partite ravvicinate?

Mi sento bene. Se gioco vuol dire che sono pronto, il mister non fa certo un favore a farmi giocare. Voglio aiutare la squadra, ho trentatré anni e sono pronto a giocare quanto più possibile, anche perché so che non ho ancora tanta carriera davanti a me. Voglio sfruttare ogni momento.

Prima finale con l’Inter, soddisfatto della scelta?

Prima spero di tante. Non mi sono mai pentito della scelta, ho passato tre anni alla Roma e ora sono contento all’Inter. Alla Roma l’obiettivo era vincere un trofeo e ci sono riuscito, ora penso a fare lo stesso con l’Inter. Alla fine quello che conta è vincere trofei.

Come avete preparato la partita? Come valuti il fuorigioco semiautomatico?

Abbiamo fatto allenamento ieri e oggi. Il fuorigioco semiautomatico non ci interessa, dobbiamo pensare a vincere.

Come si affrontano queste partite?

È la prima volta che gioco una finale col Milan e una Supercoppa Italiana. Sarà qualcosa di nuovo, ma bisogna essere freddi e al nostro massimo potenziale. Dobbiamo essere concentrati.

Hai già vinto quattro supercoppe, ti senti un portafortuna? Cosa ha portato il derby di campionato?

Ho vinto quattro supercoppe, spero nella prima con l’Inter. Al derby di campionato non abbiamo fatto bene e non avevamo iniziato bene la stagione, poi siamo migliorati e abbiamo fatto meglio contro grandi squadre, vedi il Barcellona e il Napoli due settimane fa. Dobbiamo giocare bene e fare in modo di vincere la partita.

Derby riscatto?

Io lo considero un trofeo. Non tutte le squadre ci arrivano, è la prosecuzione dello scorso anno tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia. L’anno scorso l’abbiamo vinto e vogliamo difenderlo con tutte le nostre forze.

Inter favorita visto il momento del Milan?

Non ci sono favoriti. Il Milan ha pareggiato le ultime due di campionato ma questo non conta, dobbiamo pensare a noi e fare in modo che nessuno ci fermi.