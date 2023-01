Barzaghi: «Inter con il Milan torna Barella, un solo dubbio per Inzaghi»

Domani Inter e Milan si sfideranno nel derby valido per la conquista della Supercoppa Italiana. Matteo Barzaghi, ospite negli studi si Sky Sport, ha riportato le ultime novità di formazione. Il giornalista ha confermato il ritorno tra i titolari di Nicolò Barella e ha poi parlato delle condizioni di Romelu Lukaku. Per Inzaghi un solo dubbio.

POCHI DUBBI − Inter e Milan sono pronte a scendere in campo nel derby di Supercoppa di domani. I nerazzurri nei giorni scorsi hanno avuto vari problemi di infortuni che fortunatamente non si sono rivelati così gravi. Matteo Barzaghi ha riportato quelle che dovrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi per la finale: «L’Inter arriva meglio a livello di risultati recenti. Ci sarà grande voglia di rivalsa per lo scudetto perso lo scorso anno e per il derby in campionato. Io credo che Inzaghi non si discosterà tanto dalla formazione che ha battuto il Verona. L’eccezione è Barella che tornerà titolare ed è un recupero fondamentale. Un dubbio potrebbe esserci sulla destra con Dumfries che sta salendo di condizione, ma Darmian rimane favorito. Davanti invece confermata la coppia Dzeko Lautaro Martinez».

LA PROBABILE FORMAZIONE − La probabile formazione dell’Inter secondo Sky: «Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez».

Barzaghi sulle condizioni di Lukaku e il suo possibile utilizzo in finale

JOLLY − Il giornalista ha poi parlato delle condizioni di Romelu Lukaku. Il belga aveva avuto qualche piccolo problema nella scorsa settimana ma è partito comunque con il resto della squadra. Le ultime novità sulla sua presenza durante la finale: «Su Lukaku la mia sensazione è che se potrà dare una mano o dall’inizio o a partita in corso lui sarà della partita. Non so come non so quanto ma qualcosa la dirà. Vedremo nell’allenamento che ci sarà più tardi. Con il Napoli l’Inter riuscì a giocare bene anche grazie a lui. Le chance che ti dà in ripartenza con la sua forza sono fondamentali in uno scontro tra big. Se non riuscirà a farcela sin dall’inizio a partita in corso entrerà».