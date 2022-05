VIDEO – Inter, un pallavolista ad Appiano: Michieletto ospite speciale!

L’Inter oggi ha aperto le porte di Appiano Gentile a un ospite speciale, uno sportivo e tifoso nerazzurro, vale a dire il pallavolista Alessandro Michieletto, schiacciatore di Trentino Volley. Come riporta legavolley.it, il classe 2001 ha avuto modo di incontrare Zanetti e tutta la squadra

OSPITE – L’Inter di Simone Inzaghi rincorre il sogno scudetto a tre giornate dalla fine. Oggi ad Appiano Gentile a dare man forte ai nerazzurri c’era anche un ospite speciale, vale a dire Alessandro Michieletto, pallavolista di Trentino Volley e grande tifoso interista: «È stata un’esperienza fantastica che volevo poter vivere da tempo ma finora il nostro calendario non ci aveva offerto lo spazio – ha spiegato Alessandro, intervistato anche da Inter TV – . Non vedo l’ora di poter seguire una partita dal vivo allo stadio Meazza; in passato ci sono stato già tante volte ma viverlo da ospite dell’Inter sarà una emozione ancora più grande. Grazie a tutti e forza Inter!».

MATTINATA SPECIALE – Michieletto ha avuto modo di seguire gli allenamenti dell’Inter da bordocampo, ha incontrato Javier Zanetti al quale ha regalato la sua maglia ma anche due grandi appassionati di pallavolo come Ivan Perisic e Nicolò Barella.