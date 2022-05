Orsi: «Inter può perdere lo scudetto per Radu e Terracciano! La gestione di Inzaghi…»

Orsi lancia il Milan verso lo scudetto grazie agli ultimi errori tra i pali. L’ex portiere, con un passato all’Inter da allenatore in seconda, nel corso di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24 fa il punto sulla vetta della Serie A e parla del lavoro di Inzaghi a Milano

SCUDETTO DIFETTATO – Livello simile ma episodi decisivi, per Fernando “Nano” Orsi lo Scudetto in Serie A per una delle due milanesi non sarà un grande merito: «Ora è solo questione di classifica, tutte e due lo meriterebbero. In questo campionato così controverso, in cui fino a tre settimane fa c’era anche il Napoli favorito, ora è il Milan a essere favorito. Tutte le squadre hanno perso occasioni, compresa la Juventus quarta. Sono squadre difettate. Chi vince, lo vince perché le altre lo hanno demeritato perdendo occasioni importanti».

ERRROI DECISIVI – Per quanto riguarda l’Inter, Orsi non ha dubbi sul finale di stagione: «Il modo di gestire di Simone Inzaghi, quando le cose vanno bene, prevede di non toccare molto la squadra. Al massimo fa un cambio! Inzaghi si affida a quelli che reputa migliori. Non penso che in queste ultime partite cambi tanto a livello di rotazioni in formazione. C’è il rischio che l’Inter possa perdere lo Scudetto per l’errore di Andrei Radu (in Bologna-Inter, ndr) e il Milan di vincerlo per l’errore di Pietro Terracciano (in Milan-Fiorentina, ndr)». Questo il pensiero di Orsi, che critica l’ossessione per la costruzione dal basso ma non il concetto in sé.