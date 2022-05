Inter-Empoli, Inzaghi risparmia Barella dal 1′? Un altro può riposare – CdS

Inter-Empoli è la sfida che venerdì 6 maggio alle ore 18.45 andrà in scena in un San Siro che aiuterà la squadra di Inzaghi a rincorrere il sogno scudetto. Barella e Bastoni stanno meglio, ma uno dei due ha più chance di esserci contro i toscani (QUI le ultime). Intanto secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro pensa a un cambio di formazione

NOTE POSITIVE – Inter-Empoli è il prossimo ostacolo per i nerazzurri di Simone Inzaghi che si trovano a inseguire il Milan capolista, distante 2 punti a tre giornate dalle fine del campionato. Samir Handanovic e compagni, reduci dai tre pesantissimi punti sul campo dell’Udinese, proseguono con il lavoro ad Appiano Gentile dove ci sono due note positive: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella stanno meglio. Tra i due, quello che ha più chance di essere a disposizione è il centrocampista mentre il difensore punta la finale di Coppa Italia dell’11 maggio contro la Juventus.

CAMBI – Barella dunque potrebbe essere tra i convocati ma non è detto che Inzaghi decida di schierarlo dal 1′: starà infatti al tecnico decidere se risparmiarlo proprio in virtù della finalissima di Coppa Italia. Un altro titolarissimo che potrebbe riposare è Ivan Perisic: il croato non si è mai fermato ed è diffidato. Secondo il Corriere dello Sport non è escluso che con l’Empoli parta dalla panchina e favore di Robin Gosens. Intanto procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Inter-Empoli: il popolo nerazzurro sa quanto bisogno abbia la squadra del suo supporto.

