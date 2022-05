Bastoni, cauto ottimismo in casa Inter (piani di Inzaghi finora rispettati) – Sky

Bastoni è il grande assente delle ultime uscite dell’Inter in Serie A. L’infortunio del difensore non è ancora rientrato ma l’obiettivo in casa nerazzurra è già stato fissato. Come riportato da Sky Sport, procede il lavoro secondo i piani di Inzaghi

TEMPISTICHE DA RISPETTARE – Le buone notizie su Nicolò Barella (vedi aggiornamento) non sono le uniche da Appiano Gentile. In casa Inter avanza l’ottimismo per Alessandro Bastoni, che ha saltato per infortunio le ultime due trasferte. Il difensore azzurro lavora più per la Finale di Coppa Italia che per il prossimo impegno in Serie A contro l’Empoli a San Siro. E ciò conferma le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di Udinese-Inter (vedi video). Avendo una settimana piena a disposizione, senza accelerare per esserci contro l’Empoli, può farcela. Come riportato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – si può parlare di cauto ottimismo per Bastoni. Molto ottimismo, ma sempre cauto…