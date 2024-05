Lautaro Martinez, svolta rinnovo vicina? Fissata una data limite! – CdS

Lautaro Martinez e l’Inter continuano a trattare per il prolungamento del contratto. Una data limite e dei rapporti distesi sembrano poter avvicinare il rinnovo secondo Corriere dello Sport.

TEMA CALDO – Uno dei temi più caldi in casa Inter è quello legato ai rinnovi di contratto, con tre nomi in cima alla lista della dirigenza nerazzurra: Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Facendo brevemente il punto della situazione è chiaro che ad apparire più complicata è quella legata al prolungamento del capitano argentino, con qualche incertezza di troppo rispetto al mister e al compagno italiano. Beninteso, il ‘Toro’ e l’Inter vogliono assolutamente continuare insieme la loro avventura. Tanto che ogni circostanza – l’ultima ieri in occasione della consegna del Premio Gentlemen Fair Play 2024 – è valida per ribadire la propria volontà reciproca

Lautaro Martinez, cosa manca per il rinnovo con l’Inter?

DOMANDA-OFFERTA – Ciò che lascia qualche dubbio sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter è la distanza concreta che c’è fra la domanda del calciatore (10 milioni di euro, raggiungibili anche attraverso bonus) e l’offerta avanzata dal club (8,5-9 milioni di euro, con parte variabile legata ai traguardi sportivi). I prossimi giorni, però, dovrebbero finalmente essere quelli giusti per un accelerata sul piano rinnovi. La firma del rifinanziamento del Presidente Zhang, infatti, permetterà alla dirigenza nerazzurra di avere nuovi margini di manovra, anche sul piano dei rinnovi oltre che delle trattative di mercato. E, sempre restando sulle tempistiche del prolungamento di Lautaro Martinez, i prossimi impegni aiutano a fissare una data limite.

TEMPISTICHE – Pur non essendoci, di fatto, alcuna urgenza – considerando che la scadenza avrà luogo a giugno 2026 – il ‘Toro’ ha una certa fretta. L’ideale per l’attaccante nerazzurro sarebbe quello di raggiungere un accordo con l’Inter non solo prima dell’inizio della nuova stagione, ma anche prima dell’estate. Proprio nei mesi estivi, infatti, il capitano interista dovrà essere a disposizione della sua Argentina per gli impegni in Coppa America (e, forse anche alle Olimpiadi). Lautaro Martinez, infatti, non ha alcuna intenzioni di scendere in campo – sia con l’Inter che con l’Albiceleste – distratto dalle trattative per il suo contratto. La fumata bianca appare ancora, di fatto, lontana, ma nulla per il momento spaventa. Le intenzioni delle parti sono così chiare che viene naturale escludere una rottura. Inoltre, i rapporti fra l’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez – in particolare con l’agente Camaño – sono estremamente distesi. Tutto, dunque, lascia presuppore che questo matrimonio si farà.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno