VIDEO – Inter-Sampdoria, tra 24 ore l’ultima sfida stagionale: 3 curiosità!

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 18.00, valevole per l'ultima giornata di Serie A (QUI le ultime).

CONTO ALLA ROVESCIA – Mancano 24 ore a Inter-Sampdoria, match valevole per l’ultima giornata di campionato nonché per il verdetto scudetto definitivo che vede il Milan impegnato in contemporanea sul campo del Sassuolo. Il club nerazzurro su Twitter fa partire il conto alla rovescia snocciolando qualche curiosità legata alla partita. La prima riguarda Danilo D’Ambrosio che ha messo a segno proprio contro i blucerchiati la sua prima rete con l’Inter, il 20 febbraio 2016.

Ultimo match stagionale 🎬

La seconda è legata agli ex della sfida, sponda Inter: Milan Skriniar, Joaquin Correa e Andrea Ranocchia hanno un passato in blucerchiato. Per finire, la statistica sulle ultime quattro partite casalinghe con la Sampdoria: l’Inter le ha vinte tutte, l’ultima per 5-1 la scorsa stagione. Ora siete pronti?