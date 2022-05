FOTO – Ranocchia, ultimo allenamento e poi Inter-Sampdoria: sarà addio?

Ranocchia è pronto per l’ultima partita della stagione, ossia Inter-Sampdoria in programma domani a San Siro alle ore 18.00. Il difensore nerazzurro ha un contratto in scadenza e attualmente non si parla di rinnovo. Il suo messaggio su Instagram sa di ultimo saluto

ULTIMA – Andrea Ranocchia rappresenta la vecchia guardia nerazzurra. Il difensore, che per un breve periodo ha ereditato la fascia di capitano da Javier Zanetti, ha un contratto in scadenza e al momento non si parla di rinnovo ma non è escluso che le parti possano trovare un accordo per un’eventuale permanenza. Intanto Ranocchia su Instagram si gode l’ultimo allenamento: “Ultimo”, scrive Ranocchia. Domani a San Siro andrà in scena appunto l’ultima partita stagionale, ossia Inter-Sampdoria.

Se sarà o no la sua ultima apparizione con l’Inter lo scopriremo a breve, per ora conto solo il presente.