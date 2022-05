Inter-Sampdoria, 23 convocati per Giampaolo: sei assenti, Sensi ce la fa!

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domani alle ore 18.00 a San Siro, valevole per l’ultima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Intanto i blucerchiati hanno svolto la rifinitura in mattinata sotto gli occhi del presidente Marco Lanna, del responsabile delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano. In seguito il tecnico Giampaolo ha diramato la lista dei convocati

PRESENTI E NON – Inter-Sampdoria è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 18.00, valevole per la trentottesima giornata di Serie A. I blucerchiati di Marco Giampaolo in mattinata hanno svolto una seduta tecnico-tattica completata da una partitella a campo ridotto, in seguito alla quale il tecnico ha diramato la lista dei 23 convocati. Oltre allo squalificato Omar Colley, assenti anche Andrea Conti, Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco mentre Vladyslav Supriaha è attualmente impegnato con l’Under 21 ucraino. Ce la fa invece Stefano Sensi. Aggregati inoltre i Primavera Lorenzo Di Stefano, Marco Somma e Gerard Yepes. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Magnani, Murru, Somma, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Di Stefano, Quagliarella.