VIDEO – Esposito conferma: «Ho visto Lukaku molto carico! Io e l’Inter…»

Sebastiano Esposito lascia l’Inter praticamente nel giorno in cui torna Romelu Lukaku. L’incontro tra i due amici, quasi casuale presso il CONI (vedi articolo), è utile per avere conferma sia sui piani presenti del belga sia su quelli futuri dell’italiano. Torneranno a far coppia all’Inter? Di seguito il video con le dichiarazioni di Esposito ai microfoni di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).