Lukaku, l’avv. Ledure: «Tutto chiuso! Ecco come abbiamo fatto»

L’avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport della chiusura dell’affare, svelando anche i retroscena della trattativa.

AFFARE CHIUSO – Sebastien Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, ha parlato così della trattativa in chiusura: «Abbiamo chiuso tutti i documenti alcuni minuti fa. È tutto ok, sono tutti molto felici e stanchi. È un lieto fine per questa operazione che fa tutti contenti. All’inizio nessuno ci credeva, tutti avevano detto che era un affare impossibile da fare. C’è stato bisogno di lavorare nell’ombra, abbiamo provato a farlo col nuovo proprietario del Chelsea e con il management dell’Inter. Tutti sono stati attenti a essere discreti e abbiamo raggiunto il risultato. Speriamo che sarà un bel successo. A fine prestito non sappiamo dire cosa succederà. Godiamoci questa stagione, poi vedremo».