Asllani, visite mediche con Lukaku: un retroscena sulla scelta! – Sky

Non solo visite mediche per Romelu Lukaku nella giornata di oggi. Anche Kristjan Asllani, infatti, ha svolto le visite di rito. Unico giorno disponibile, come dichiarato da Luca Marchetti di Sky Sport

UNICA DATA – Giornata di visite mediche in casa Inter. Non solo Romelu Lukaku, ma anche Kristjan Asllani, chiaramente ‘oscurato’ dal clamore mediatico per il ritorno dell’attaccante belga. Luca Marchetti di Sky Sport ha svelato un retroscena sulla scelta di effettuare oggi le visite mediche dell’ex centrocampista dell’Empoli: «Non c’erano altre date per le visite mediche di Asllani per un semplice motivo: domani avrà l’esame della patente. Quindi bisognava per forza fare tutto oggi (dal 1 luglio, infatti, inizierà ufficialmente la nuova stagione – ndr), anche se il suo arrivo è stato oscurato chiaramente da quello di Romelu Lukaku».