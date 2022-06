Frabotta: «Inter alla prima? Non cambia nulla! Una cosa è importante»

Gianluca Frabotta, neo-acquisto del Lecce, è stato presentato oggi in una conferenza stampa organizzata dal club salentino. Il giocatore, in prestito dalla Juventus, ha parlato anche della partita in programma contro l’Inter alla prima giornata di campionato.

ESORDIO COL BOTTO – Gianluca Frabotta, nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Lecce, ha parlato così dell’esordio in campionato contro l’Inter: «Sicuramente difendere è importantissimo in questo campionato. Ogni partita sarà una battaglia. Nel calcio moderno bisogna essere in grado di fare entrambe le fasi. Con l’Inter sarà sicuramente una partita difficile come lo saranno tutte. Incontrarli alla prima, alla seconda o alla terza è uguale. Prima o poi bisogna incontrarle tutte».

Fonte – Uslecce.it