IN – Visite mediche, affollamento Inter al CONI: Lukaku ritrova Esposito

Giornata di visite mediche in casa Inter. Dopo il nuovo acquisto Kristjan Asllani (vedi video) e soprattutto il rientrante Romelu Lukaku (vedi video), è il turno del partente Sebastiano Esposito (vedi focus). L’attaccante classe 2002 deve completare in questi minuti l’ultimo step prima di essere annunciato dall’Anderlecht come nuovo acquisto in prestito. A riportarlo è il nostro Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale