VIDEO IN – Lukaku è tornato davvero e più sorridente che mai: il saluto ai tifosi dell’Inter

Romelu Lukaku sta completando la sua prima giornata del nuovo anno in quel di Milano. E il saluto ai tifosi dell’Inter presenti è probabilmente il momento più atteso dagli stessi sostenitori nerazzurri. L’attaccante belga appare sorridente come non mai. Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano

Segui Inter-News.it per non perdere nessuno aggiornamento di calciomercato (metti la pagina tra i preferiti!). E non perdere i video della Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale!).