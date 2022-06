Bremer d’accordo con l’Inter ma la Juventus ha un jolly: alternativa sempre in Serie A – SM

Bremer è il primo nome dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione ma non l’unico. E l’ultimo è una vecchia conoscenza del taccuino nerazzurro. Come riportato da Sport Mediaset, insieme alla minaccia chiamata Juventus, torna di moda il nome di Kumbulla

NUOVO (VECCHIO) NOME – In caso di rilancio per Milan Skriniar (vedi aggiornamento), tale da giustificare la sua cessione, l’Inter ha più nomi sul proprio taccuino. La priorità resta Gleison Bremer, che è anche nel mirino della Juventus per le stesse identiche motivazioni. In caso di cessione di Matthijs de Ligt, la società bianconera proverà ad anticipare l’Inter per il centrale difensivo brasiliano. L’Inter ha da tempo l’accordo con Bremer ma non quello con il Torino, che chiede 40 milioni di euro. La Juventus, invece, può giocarsi la carta Rolando Mandragora per convincere il Torino ad abbassare le pretese cash. L’ultima alternativa per l’Inter, come ripreso da Sport Mediaset, arriva sempre dalla Serie A. Si tratta di Marash Kumbulla, classe 2000 della Roma già trattato anni fa. Il prezzo di Kumbulla è sicuramente inferiore a quello di Bremer.