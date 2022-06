Skriniar, ancora niente asta per l’Inter: il Chelsea ora pretende collaborazione – SM

Skriniar non sa ancora quale dei due top club sulle sue tracce convincerà l’Inter con l’offerta giusta. Come riportato da Sport Mediaset, il Chelsea prova ad anticipare il PSG più con i buoni rapporti con la società nerazzurra che con i soldi necessari ad acquistare il centrale slovacco

ASTA MAI PARTITA – L’Inter aspetta sempre offerte di almeno 80 milioni di euro per lasciar partire Milan Skriniar in estate. Eppure l’asta attesa dalla società nerazzurra ancora non si concretizza. Anzi, il Paris-Saint Germain è sempre fermo a 60 milioni senza rilanciare. E il Chelsea offre addirittura meno. Inoltre, come riportato da Sport Mediaset, gli inglesi si aspettano uno sconto dall’Inter dopo l’operazione Romelu Lukaku (vedi video). In pratica, il Chelsea punta sulla “collaborazione” nerazzurra per arrivare a Skriniar senza fare follie di mercato. Il futuro del centrale difensivo slovacco resta sempre in bilico tra l’Inter e la coppia PSG-Chelsea ma manca ancora l’offerta adeguata…