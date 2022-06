Dybala, gelo tra Inter e Antun: due cessioni e una minaccia tutta milanese – SM

Dybala continua a essere conteso ma senza rilanci di nessun tipo. Anzi, senza nemmeno contatti. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter resta in corsa ma nel frattempo si moltiplicano le complicazioni per arrivare all’attaccante argentino a parametro zero

DERBY MILANESE – L’arrivo di Romelu Lukaku (vedi video) non coincide con quello di Paulo Dybala, su cui è tutto fermo. L’Inter non può fare senza prima far uscire due attaccanti, a partire da Alexis Sanchez ma non solo. Le due cessioni sono necessarie per formalizzare l’operazione a parametro zero. Nel frattempo, secondo quanto appreso da Sport Mediaset, il Milan resta sempre vigile sul futuro dell’attaccante argentino pur senza aver ancora mosso nulla. Non si segnala nemmeno un contatto tra le parti, finora. Al momento, invece, è gelo tra l’Inter e l’entourage dell’attaccante argentino, rappresentato dall’agente Jorge Antun, in attesa di novità. Sarà davvero il Milan il piano B di Dybala in caso di stop definitivo dell’operazione con l’Inter? Non resta che aspettare un altro po’, più o meno una settimana…